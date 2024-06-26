أردوغان: تركيا تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.



وقال أردوغان أمام البرلمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط لتوسيع نطاق حرب غزة في المنطقة، وإن هذا سيؤدي إلى "كارثة"، معتبراً أن الدعم الغربي لإسرائيل "مؤسف".