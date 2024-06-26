بعد الافراج عنه... جوليان أسانج يحط في أستراليا

حطت طائرة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في أستراليا بعد الافراج عنه من سجن بريطاني بموجب اتفاق مع القضاء الأميركي أقر في إطاره بنشر أسرار دفاع أميركية.



ووصل الأسترالي أسانج في طائرة خاصة إلى كانبيرا في ما يشكل الفصل ألأخير من هذه الرحلة التي بدأت بالافراج عنه من سجن بيلمارش في لندن وقادته إلى جزر ماريانا الشمالية الأميركية حيث مثل أمام القضاء.