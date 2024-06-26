الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العشرين من تشرين الأول موعد انتخابات كردستان العراق
أخبار دولية
2024-06-26 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العشرين من تشرين الأول موعد انتخابات كردستان العراق
أعلنت سلطات كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي اجراء الانتخابات التشريعة للإقليم في 20 تشرين الأول المقبل.
وأتى هذا الإعلان، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها حوالى عامين.
وسبق أن أجلت الانتخابات التي كانت مقررة في بادىء الامر في خريف عام 2022، لانتخاب مئة عضو لبرلمان الإقليم الى العاشر من حزيران.
وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب خلال مؤتمر صحافي تلفزيونيّ، مرسومًا رسميًا صادرًا عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، جاء فيه "حدد يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".
آخر الأخبار
أخبار دولية
تشرين
الأول
انتخابات
كردستان
العراق
التالي
جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا
بعد الافراج عنه... جوليان أسانج يحط في أستراليا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:58
كردستان العراق يعلن توقيف أربعة مهرّبين في إطار حادثة غرق قارب قبالة إيطاليا
أخبار دولية
14:58
كردستان العراق يعلن توقيف أربعة مهرّبين في إطار حادثة غرق قارب قبالة إيطاليا
0
آخر الأخبار
2024-06-25
وزارة الصحة في غزة: مقتل 37658 فلسطينيا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-06-25
وزارة الصحة في غزة: مقتل 37658 فلسطينيا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
0
أخبار دولية
2024-06-24
تايلاند تعتزم إستئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول
أخبار دولية
2024-06-24
تايلاند تعتزم إستئناف إرسال عمال زراعيين إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول
0
آخر الأخبار
2024-06-24
وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37626 فلسطينيًا وإصابة 86098 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-06-24
وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37626 فلسطينيًا وإصابة 86098 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:51
الأمم المتحدة: طرفا النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحًا
أخبار دولية
11:51
الأمم المتحدة: طرفا النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحًا
0
أخبار دولية
10:43
الكرملين يرفض مذكرتي التوقيف بحق قائد الأركان ووزير سابق
أخبار دولية
10:43
الكرملين يرفض مذكرتي التوقيف بحق قائد الأركان ووزير سابق
0
أخبار دولية
10:41
رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
أخبار دولية
10:41
رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
0
أخبار دولية
10:38
قانون جديد في ألمانيا يسهل طرد الاجانب ممّن يمجدون الإرهاب
أخبار دولية
10:38
قانون جديد في ألمانيا يسهل طرد الاجانب ممّن يمجدون الإرهاب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-25
الاتحاد الأوروبيّ يسلّم سيارات إسعاف إلى الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
2024-06-25
الاتحاد الأوروبيّ يسلّم سيارات إسعاف إلى الجيش اللبنانيّ
0
أخبار دولية
2024-06-25
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة
أخبار دولية
2024-06-25
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: إسرائيل ستعمل على حل الصراع مع حزب الله خلال الأسابيع المقبلة
0
أخبار دولية
08:39
موسكو تعمل على ما وصفتها بأنها معاهدة كبيرة مع إيران
أخبار دولية
08:39
موسكو تعمل على ما وصفتها بأنها معاهدة كبيرة مع إيران
0
أخبار دولية
10:41
رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
أخبار دولية
10:41
رئيس كينيا يعلن سحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
08:18
جوليان أسانج يصل إلى وطنه أستراليا
0
أخبار لبنان
07:54
قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد
أخبار لبنان
07:54
قطاع الرعاية الصحية في مباحثات وزارة الاقتصاد
0
أخبار لبنان
06:36
ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة
أخبار لبنان
06:36
ميقاتي خلال لقائه بارولين: من الأولويات التي تجمعنا السعي لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة
0
أخبار لبنان
06:13
بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ
أخبار لبنان
06:13
بارولين من عين التينة: الحل لأزمة الرئاسة يبدأ من هذا المقرّ
0
أخبار لبنان
06:05
زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
06:05
زكي يدعو من عين التينة الفرقاء بمزيد من التشاور للخروج من الفراغ الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
تقارير نشرة الاخبار
13:53
معجزة ايطاليا في اليورو وصراع على الصدارة بين فرنسا وهولندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
القطاع العقاري بين التحديات وفرص الاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ودٌ متبادل بين باسيل وفرنجية في بكركي لا يُترجم في الرئاسة
0
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
أخبار دولية
13:39
قبيل الانتخابات الفرنسية... هكذا تبدو الائتلافات السياسية من اليمين إلى اليسار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
01:14
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة
2
منوعات
13:30
محادثة طريفة بين شابة وابنة أختها... فيديو يلقى انتشارا واسعا بين المتابعين! (فيديو)
منوعات
13:30
محادثة طريفة بين شابة وابنة أختها... فيديو يلقى انتشارا واسعا بين المتابعين! (فيديو)
3
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
فنّ
05:08
ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)
4
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
صحف اليوم
00:18
سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)
5
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
صحف اليوم
00:04
قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)
6
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
صحف اليوم
23:57
مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي
7
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:33
فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)
8
منوعات
15:10
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
منوعات
15:10
"أثناء العمل... أنا بمثابة زوجته": امرأة تتلقى تعليقًا "وقحًا" من زميلة زوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More