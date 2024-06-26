العشرين من تشرين الأول موعد انتخابات كردستان العراق

أعلنت سلطات كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي اجراء الانتخابات التشريعة للإقليم في 20 تشرين الأول المقبل.



وأتى هذا الإعلان، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها حوالى عامين.



وسبق أن أجلت الانتخابات التي كانت مقررة في بادىء الامر في خريف عام 2022، لانتخاب مئة عضو لبرلمان الإقليم الى العاشر من حزيران.



وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب خلال مؤتمر صحافي تلفزيونيّ، مرسومًا رسميًا صادرًا عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، جاء فيه "حدد يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".