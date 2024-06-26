موسكو تعمل على ما وصفتها بأنها معاهدة كبيرة مع إيران

تعمل موسكو على ما وصفتها بأنها معاهدة كبيرة مع إيران، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.



وأشارت تعليقات المتحدثة على ما يبدو إلى اتفاق تعاون ثنائيّ شامل يجري التفاوض عليه بين طِهران وموسكو.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، سابقًا، أنّ هناك اتفاقا جديدًا بين البلدين يعكس "التحسن غير المسبوق" في العلاقات بين روسيا وإيران، وهو في المراحل النهائية لإبرامه.