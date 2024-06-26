الأمم المتحدة حذّرت من انتشار أنواع جديدة من المخِدرات في أنحاء أفريقيا

حذّرت الأمم المتحدة من انتشار ثلاثة أنواع جديدة من المخِدرات تسمى "كوش" و"القذافي" و"غبار القرد".



وتشكّل مخاطر صحية خاصة في أنحاء أفريقيا، بسبب مكوناتها المتنوعة وغير المعروفة في كثير من الأحيان.



وأعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في تقريره السنويّ عن المخدِرات في العالم عن اعتقاده أنّ هذه المخدرات تحتوي على مزيج خطير من المستحضرات الدوائية والكحول والمواد المذيبة.



ووثّقت تقارير هذا الأسبوع مشاكل مرتبطة بتعاطي المخدرات.



وأعلنت سيراليون في نيسان حالة طوارئ وطنية بسبب تزايد تعاطي مخدر كوش، وهو مزيج تركيبي من الماريجوانا والفنتانيل والترامادول.