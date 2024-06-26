الأمم المتحدة تحذر من أن إتساع الحرب إلى لبنان قد يكون مروعًا

أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقه من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة إلى لبنان، محذرًا من أن ذلك يمكن أن يكون "مروعًا".



وقال مارتن غريفيث الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر للصحافيين في جنيف: "إني ارى ذلك بمثابة الشرارة التي ستشعل النار في البارود... وهذا يمكن أن يكون مروعًا".