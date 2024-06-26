الكرملين يرفض مذكرتي التوقيف بحق قائد الأركان ووزير سابق

رفض الكرملين الاربعاء مذكرتي التوقيف اللتين اصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق قائد اركان القوات الروسية فاليري غيراسيموف وسيرغي شويغو الذي تولى وزارة الدفاع حتى ايار الفائت.



واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف المذكورتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اوكرانيا، الامر الذي ترفضه موسكو.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لا نعترف بأهلية هذه المحكمة. نعتبر أن (مذكرات التوقيف) سخيفة".



وروسيا ليست ضمن الدول الموقعة معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتفتقر المحكمة الى أداة خاصة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة منها.