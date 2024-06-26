سوليفان أثار مسألة التوتر في الضفة الغربية مع غالانت

أثار مستشار الأمن القوميّ جيك سوليفان مسألة التوتر في الضفة الغربية، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وفق ما ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض.



ولفت البيت الأبيض إلى أنّ لذلك أهمية نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية من دون مزيد من التأخير.