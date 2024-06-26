غالانت يتحدث عن تقدم ملحوظ في موضوع شحنات الأسلحة الأميركية

أكّد وزير الدفاع الاسرائيليّ يوآف غالانت إحراز تقدم ملحوظ على صعيد حصول إسرائيل على مزيد من شحنات الأسلحة الأميركية بعد محادثاته مع مسؤولين كبار في واشنطن.



وقال غالانت: "احرزنا خلال الاجتماعات تقدما ملحوظا، تمت إزالة العراقيل ومعالجة مكامن الضعف".



واوضح ان التقدم يشمل "مسائل مختلفة" بينها "موضوع تعزيز القوة وإمدادات الذخيرة التي يجب أن نأتي بها إلى دولة إسرائيل".