اتصال بين بوتين والرئيس الإيرانيّ الموقت

اتصل الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بالرئيس الإيرانيّ الموقت محمد مخبر، وفق ما قال الكرملين.وبحث بوتين ومخبر "التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات الرئيسية"، بما في ذلك الطاقة "ومشروعات البنية التحتية الضخمة".وكانت شركة جازبروم الروسية للطاقة قد وقعت مذكرة مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز لإمداد إيران بالغاز الروسيّ عبر خط أنابيب.