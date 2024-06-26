الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في حيفا

اكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الأربعاء ان الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا سفينة في ميناء حيفا بإسرائيل في عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.وقال في كلمة بثها التلفزيون اليوم أن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا.