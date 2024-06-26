الرئيس الكرواتي يترشح لولاية ثانية

اعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش الاربعاء انه مرشح لولاية ثانية، بعد بضعة اسابيع من إخفاقه في تولي منصب رئيس الوزراء.



ولم يحدد الى الآن موعد الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، لكنها لن تجري قبل كانون الاول.



واعلن ميلانوفيتش، الاشتراكي الديموقراطي الذي تبنى مع الوقت خطابا أكثر شعبوية، ترشحه خلال رده على صحافي سأله ما إذا كان سيقدم ترشيحه، فاجاب "الآن".



واكد الرئيس (57 عاما) أن دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيكون اساسيا، وقال "سأكون في حاجة اليه لاسباب عدة، وخصوصا من أجل الدعم اللوجستي ولتجنب سرقة" الاصوات.



وميلانوفيتش الذي يتولى الرئاسة منذ 2020 هو أول من يخوض السباق الرئاسي.