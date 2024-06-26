الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الكرواتي يترشح لولاية ثانية

أخبار دولية
2024-06-26 | 15:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الكرواتي يترشح لولاية ثانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الكرواتي يترشح لولاية ثانية

اعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش الاربعاء انه مرشح لولاية ثانية، بعد بضعة اسابيع من إخفاقه في تولي منصب رئيس الوزراء.
     
ولم يحدد الى الآن موعد الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، لكنها لن تجري قبل كانون الاول.
     
واعلن ميلانوفيتش، الاشتراكي الديموقراطي الذي تبنى مع الوقت خطابا أكثر شعبوية، ترشحه خلال رده على صحافي سأله ما إذا كان سيقدم ترشيحه، فاجاب "الآن".
     
واكد الرئيس (57 عاما) أن دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيكون اساسيا، وقال "سأكون في حاجة اليه لاسباب عدة، وخصوصا من أجل الدعم اللوجستي ولتجنب سرقة" الاصوات.
     
وميلانوفيتش الذي يتولى الرئاسة منذ 2020 هو أول من يخوض السباق الرئاسي.

أخبار دولية

الكرواتي

يترشح

لولاية

ثانية

LBCI التالي
حلف شمال الأطلسي يعيّن رئيس الحكومة الهولندية مارك روته أمينًا عامًا
قتلى في تظاهرات مناهضة للحكومة في كينيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-25

الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

LBCI
رياضة
2024-06-22

أوروبا 2024: تغريم الاتحاد الكرواتي للمرة الثانية بسبب جماهيره

LBCI
أخبار دولية
2024-06-19

تنصيب سيريل رامابوزا رئيسا لولاية ثانية في جنوب إفريقيا

LBCI
أخبار دولية
2024-06-14

نواب جنوب إفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:21

الرئيس البوليفي يدعو للتعبئة ضد "الانقلاب" إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
15:53

اردوغان يتهم الدول الغربية بـ"دعم" هجوم اسرائيلي على لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:20

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في حيفا

LBCI
أخبار دولية
14:16

قانون جديد في ألمانيا يسهل طرد الاجانب ممّن يمجدون الإرهاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-06-19

نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-24

بين لبنان وإسرائيل... حرب "نفسية"

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء حدد موعدا لدخول رفح ونقدر أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب

LBCI
أخبار دولية
2024-04-10

خامنئي: إسرائيل يجب أن تعاقب على مهاجمة القنصلية الإيرانية في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:14

هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
13:56

معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تفتح الباب على حقوق اللاجئين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

بملايين الدولارات... إسرائيل تتلاعب بالإعلام الأميركي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مساعي خفض التوتر تنشط أميركيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موظفو النافعة المشتبه بهم بقضايا فساد يعودون الى عملهم...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:14

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه البقاع والعمل جار للمعالجة

LBCI
فنّ
05:08

ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:04

قرار تمديد يشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:18

سوريا تبلغ البيسري: اجراءات جديدة تتعلق بالعائدين (الاخبار)

LBCI
صحف اليوم
23:57

مصادر مطلعة على ملفات "الشيعي الأعلى" لـ"الشرق الاوسط": الغياب عن اللقاء في بكركي سببه تصريح الراعي

LBCI
خبر عاجل
14:41

الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل

LBCI
خبر عاجل
14:57

الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة

LBCI
صحف اليوم
00:33

فجأة وبلا مقدمات... السفير زكي يحطّ في لبنان (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More