اردوغان يتهم الدول الغربية بـ"دعم" هجوم اسرائيلي على لبنان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء الدول الغربية "بدعم" هجوم اسرائيلي محتمل في لبنان ضد حزب الله.



وقال الرئيس التركي أمام نواب حزبه في البرلمان "يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة تحول الآن أنظارها الى لبنان. ونرى أن الدول الغربية تدعم إسرائيل في الكواليس".



وأضاف "خطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة".



وأعلن بنيامين نتنياهو الأحد أنه في نهاية "المرحلة المكثفة" من هجومه على قطاع غزة، سيكون الجيش الإسرائيلي "قادرا على إعادة نشر بعض القوات في الشمال" بالقرب من الحدود مع لبنان، ما يزيد المخاوف من توسع النزاع.



وقال اردوغان "إنه لأمر خطر للغاية ومؤسف أن تكون الدول التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة رهينة شخص مريض عقليا مثل نتانياهو" داعيا "الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان".



كذلك، حذر وزير الخارجية التركي الاثنين اليونان وقبرص من "أخذ مسافة" من النزاع بين إسرائيل وحماس قائلا إن قبرص والجزر اليونانية "تستخدم في عمليات" ضد قطاع غزة.



وفي اتصال هاتفي الاربعاء، شكر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للرئيس التركي مواقفه.



وقال ميقاتي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي "إننا نثمن موقف الرئيس اردوغان ودعم تركيا المستمر للبنان في المجالات كافة وفي كل المحافل الدولية".

