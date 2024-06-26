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الرئيس البوليفي يدعو للتعبئة ضد "الانقلاب" إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي

أخبار دولية
2024-06-26 | 17:21
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الرئيس البوليفي يدعو للتعبئة ضد &quot;الانقلاب&quot; إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي
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الرئيس البوليفي يدعو للتعبئة ضد "الانقلاب" إثر محاولة عسكريين اقتحام القصر الرئاسي

حضّ الرئيس البوليفي لويس آرسي الأربعاء مواطنيه على التعبئة ضد "الانقلاب" بعد أن حاول عسكريون اقتحام القصر الرئاسي في وسط العاصمة لاباز. 
     
وقال آرسي في رسالة تلفزيونية إلى الأمة وهو يقف بين وزرائه داخل القصر الرئاسي "نحتاج من الشعب البوليفي تنظيم نفسه والتعبئة ضد الانقلاب ولصالح الديموقراطية"، مضيفاً "لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى".

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