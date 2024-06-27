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غالانت: إسرائيل "لا تريد حرباً" ضد حزب الله لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً في لبنان"
أخبار دولية
2024-06-26 | 23:35
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غالانت: إسرائيل "لا تريد حرباً" ضد حزب الله لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً في لبنان"
غالانت: حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في ختام زيارة إلى واشنطن أنّ الدولة العبرية "لا تريد حرباً" ضد حزب الله لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً في لبنان" إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.
وقال غالانت للصحافيين في نهاية الزيارة التي استمرت أياما عدّة: "لا نريد الحرب لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات".
وأضاف أنّ "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".
وبحسب غالانت، فقد قتلت إسرائيل أكثر من 400 من مقاتلي حزب الله في الأشهر الأخيرة.
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