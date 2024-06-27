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تايوان ترصد 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

أخبار دولية
2024-06-27 | 02:06
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تايوان ترصد 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة
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تايوان ترصد 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

أعلنت تايوان اليوم، أنّها رصدت 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، في حلقة جديدة من مسلسل الضغوط المتزايدة التي تمارسها بكين على تايبيه منذ تولّى الرئيس الجديد لاي تشينغ-تي مهامه في أيار الماضي.
     
وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، بأنّها حتى الساعة السادسة من صباح الخميس (22,00 ت غ الأربعاء) رصدت حول الجزيرة في الجو والبحر 35 طائرة وسبع سفن حربية صينية.
     
وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي واعتبرته بكين بمثابة "اعتراف باستقلال تايوان".
     
ومنذ تولّى لاي مهام منصبة، حشدت الصين مراراً سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.
     
وأعلن الجيش التايواني الإثنين أنّه رصد 23 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.
     
وقال لاي الذي تعتبره الصين "انفصالياً خطراً" إنّه ليس من الضروري أن تعلن تايوان رسمياً استقلالها لأنّها "مستقلّة بالفعل". 
     

أخبار دولية

تايوان

طائرة حربية

الصين

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