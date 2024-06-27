وزراء التجارة من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعهّدوا بالتعاون في القضايا الاستراتيجية

تعهّد وزراء التجارة من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالتعاون في القضايا الاستراتيجية بما في ذلك أمن الذكاء الاصطناعيّ وضوابط التصدير والطاقة النظيفة وسلاسل توريد أشباه الموصلات.



وأكّدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، في بداية الاجتماع، في واشنطن مضاعفة الجهود للعمل معًا.



ولفتت إلى أنّ البلدان الثلاثة تتصدر الاقتصادات في التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والابتكار.



وشدّدت على وجوب العمل، لتحقيق المنفعة "ليس فقط لبلداننا"، ولكن أيضًا لسلامة العالم وأمنه.



وانضم إليها في الاجتماع الثلاثيّ الافتتاحيّ وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانيّ كين سايتو ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوريّ الجنوبيّ آهن دوك جيون.



وقرر زعماء البلدان الثلاثة عقد هذه الاجتماعات في قِمة آب التي عقدت في كامب ديفيد.



وقال الوزراء في بيان بعد الاجتماع: "سنركز جهودنا المشتركة على مجموعة من المجالات الاستراتيجية المصممة لتعزيز أمن ورخاء شعوبنا ومنطقة المحيطين الهنديّ والهادي."



وأوضحوا أنّهم يهدفون إلى إعطاء الأولوية للتعاون، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في قطاعات مهمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات، إضافة إلى أمن الذكاء الاصطناعيّ والمعادن الحيوية وأمن الإنترنت ووضع المعايير الفنية.