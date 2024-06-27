وصول مركب يقل أكثر من 100 مهاجر من هايتي إلى فلوريدا

وصل أكثر من 100 مهاجر هايتي على متن قارب إلى ولاية فلوريدا الأميركية.



واستسلموا لسلطات الحدود، هربًا من تفاقم عنف العصابات في الدولة الكاريبية.



وأكدت قوة دورية الحدود الأميركية أنّ القارب وصل اليابسة صباح الاربعاء واحتُجز المهاجرون.



وقال المسؤول في دورية الحدود الأميركية في قطاع ميامي سامويل بريغز في منشور على منصة إكس إنّ "عناصر دورية الحدود الأميركية وبدعم من شركاء إنفاذ القانون الفدراليين ومن الولاية والمحليين، استجابوا لوصول مهاجرين إلى اليابسة وتصدوا ل 118 مهاجرا هايتيا".



وأمضى المهاجرون أسبوعًا في البحر قبل أن يصلوا إلى كي ويست، وهي جزء من أرخبيل فلوريدا كيز في الطرف الجنوبيّ للولاية، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد نقلًا عن السلطات المحلية.