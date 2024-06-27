إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا... ومقتل شخصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة من مساء الأربعاء شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".



وبحسب المصدر، فقد أدى العدوان إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.