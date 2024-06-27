القوات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ روسية

أسقطت القوات الجوية الأوكرانية 23 طائرة مسيرة وخمسة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا.



وأكّد حاكم منطقة خميلينتسكي سيرهي تيورين أنّ الدفاعات الجوية أسقطت تسعة أهداف جوية فوق منطقته.



وأوضح حاكم منطقة ميكولايف في جنوب البلاد فيتالي كيم أنّ الجيش دمّر ست طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ كروز، فوق المنطقة.



وأعلنت السلطات المحلية إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة خيرسون في الجنوب وواحدة فوق منطقة دنيبروبتروفسك.