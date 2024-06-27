طراد صاروخي روسي يجري تدريبات في البحر المتوسط

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم عن قيادة البحرية أن الطراد الصاروخي التابع للبحرية الروسية (فارياغ) أجرى تدريبات في البحر المتوسط.



وذكرت قيادة البحرية أن التدريبات ركزت على صد هجوم بحري واسع بطائرات مسيرة، وتضمنت أيضا محاكاة لاشتباكات مع سفينة وغواصة معاديتين.