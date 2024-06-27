أمبري البريطانية: نحن على علم بواقعة بحرًا غربي ميناء الحديدة اليمنيّ

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحريّ أنّها على علم بواقعة على بعد 84 ميلًا بحريًا غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.