محكمة التمييز الكويتية أيّدت حكمًا يقضي بحبس الشيخ المبارك وغيره

أيّدت محكمة التمييز الكويتية حكمًا يقضي بحبس الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه ووافدين اثنين لمدة عشر سنوات، وفق ما أعلنت مصادر رويترز.



كما يقضي الحكم بحبس محام سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزيّ".



والشيخ صباح جابر المبارك هو ابن رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح.



كما ألزمت المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.