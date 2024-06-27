انسحاب مرشّح محافظ متشدّد من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية انسحاب المرشّح المحافظ المتشدّد أمير حسين قاضي زاده هاشمي من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها الجمعة.



ووفق بيان للوزارة، فقد أبلغها هاشمي (53 عاماً) الأربعاء بسحب ترشّحه.



وأنهى هاشمي، الذي كان نائباً للرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث تحطّم مروحية في 19 أيار، حملته الانتخابية من دون إعلان دعمه لأي مرشّح آخر.



وكان هذا الطبيب الذي يرأس مؤسسة الشهداء قد حصل خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2021 على 3,5 في المئة من الأصوات.



وبرّر انسحابه على منصة إكس بالرغبة في "الحفاظ على وحدة قوى الثورة". ودعا المرشّحين المحافظين والمحافظين المتشدّدين إلى "الاتفاق" على مرشّح واحد لتقديم جبهة موحّدة.



وهؤلاء المرشّحين هم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وسعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي، وعلي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران، ورجل الدين مصطفى بور محمدي.



أمّا النائب مسعود بازشكيان فهو المرشّح الإصلاحي الوحيد في الانتخابات.