أمبري: سفينة أبلغت عن تعرضها لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن

أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، بأن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.



وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.



وكانت السفينة المستهدفة متجهة إلى مدينة الدمام في شرق السعودية.