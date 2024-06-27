التصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ حذّر من خطر المجاعة في مناطق في السودان

حذّر التصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ، من خطر المجاعة في 14 منطقة في أنحاء السودان، إذا تصاعدت الحرب أكثر بين طرفي الصراع هناك.



والتصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ مرصد دوليّ لمراقبة الجوع،



ويعني هذا التقييم أنّ ثمة فرصة حقيقة بحدوث مجاعة، في ظل أسوأ تصورات لتطور الأوضاع في تلك المناطق، التي تشمل أجزاء من دارفور والخرطوم وكردفان وولاية الجزيرة.



وكشف التقرير عن أنّ نحو 755 ألفًا في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع.



ويعاني 8.5 مليون نسمة أو نحو 18 في المئة من السكان نقصًا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة.