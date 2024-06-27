مقتل جنديّ إسرائيليّ خلال مداهمة في الضفة الغربية

قُتل جنديّ إسرائيليّ وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مداهمة لقوات الجيش، في الضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.



وأكّد الجيش، في بيان، أنّ الجندي قتل خلال عملية في منطقة جنين.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الجيش الإسرائيليّ دهمت صيدلية، قرب مستشفى جنين الحكوميّ، على أطراف مخيم جنين للاجئين.



كما ذكرت أنّها اعتقلت أشخاصًا من داخلها واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إنّ القوات الإسرائيلية اعتقلت 28 شخصًا تسعة منهم من جنين.