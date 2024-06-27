الخارجية الأميركية: جوليان أسانج عرّض حياة أشخاص للخطر

جددت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، ادعاءاتها بأن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بكشفه أسرارا رسمية عرّض حياة أشخاص للخطر، وذلك بعد الفراج عنه بموجب صفقة إقرار بالذنب.



وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن الوثائق التي نشرها أسانج "قدّمت معلومات محددة عن أفراد كانوا على اتصال بوزارة الخارجية، ومن بينهم زعماء معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد تم تعريضهم لبعض الخطر بسبب الكشف عنهم علنا".



وأضاف ميلر: "أضعف ذلك أيضا من قدرة الموظفين الأميركيين على بناء علاقات وإجراء محادثات صريحة".



وكان أسانج مطلوبا من قبل واشنطن لنشره مئات آلاف الوثائق السريّة الأميركية منذ العام 2010 من خلال موقعه ويكيليكس.



واستعاد أسانج حريته وخرج من السجن في بريطانيا ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة للمرة الأخيرة بعدما توصل إلى اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة أقر فيه بذنبه ليطوي صفحة مسلسل قانوني طال أمده.



ويتوقّع بأن يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا.