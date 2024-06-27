الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في نيروبي

أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيّل للدموع على مجموعة صغيرة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي الخميس، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة سحب مشروع لزيادة الضرائب أجّج احتجاجات أوقعت ضحايا.



وشقّ عشرات المتظاهرين طريقهم إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في المكان.