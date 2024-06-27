اجتماع للمجلس التنفيذيّ لنقابة المعلمين للبحث في طريقة افتتاح العام الدراسيّ المقبل

عقد المجلس التنفيذيّ لنقابة المعلمين اجتماعه الدوريّ بحضور رؤساء الفروع.



وبحث المجلس في طريقة افتتاح العام الدراسيّ المقبل بالطريقة الفضلى، وفق البيان.



وذكّر بالاتفاق بينه وبين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على المعدل الوسطي للرواتب بالدولار النقديّ بنسبة ٦٠- ٦٥% كي يتمكن المعلمون من تأمين مستلزماتهم المعيشية.



كما ذكّر بوجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة قبل ٥ تموز ٢٠٢٤ عملًا بالقانون وتأمينًا للاستقرار المعيشيّ والتربويّ.



وبحث المجلس في البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية.



ولفت البيان إلى وجوب إجماع على ضرورة تجديده باستمرار تأمينًا للحد الأدنى من الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين، إلى حين تأمين الاموال اللازمة للصندوق بالقانون بعد رفع قيمة المساهمات والحسومات بما يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة.



وكلف المجتمعون النقيب محفوض بالاجتماع مع وزير التربية للبحث بهذا الخصوص.



وطالب المجلس التنفيذيّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بضرورة إصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات كي يصار إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذه حفاظًا على مدّخرات الآلاف من الأساتذة من تعويضات ورواتب تقاعدية، كما ولإنصاف الموظفين في هذا الصندوق أسوة بمعظم الموظفين في القطاعين العام والخاص.



وذكّر المجلس الزملاء الأساتذة بأن قيمة الانتساب أصبحت ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وقيمة الاشتراك ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا، وهو يحث الزملاء على تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين.