انسحاب مرشّحَين محافظَين متشدّدَين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انسحب مرشحان من المحافظين المتشددين الخميس من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرّر إجراؤها الجمعة، ليبقى بذلك أربعة مرشّحين.



وأعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني على منصة إكس صباحاً، أنّه لن يشارك في الانتخابات، بعد إعلان وزارة الداخلية انسحاب المرشّح أمير حسين قاضي زاده هاشمي.



وكان المرشّحان متأخّرَين جدّاً في استطلاعات الرأي التي تسبق هذه الإنتخابات التي سيتمّ خلالها اختيار بديل عن الرئيس إبراهيم رئيسي بعد مقتله في حادث تحطّم مروحية في 19 أيار.



وحثّ زاكاني الذي يرأس بلدية طهران منذ العام 2021، المرشّحَين المحافظَين الأوفر حظاً، وهما المحافظ المتشدّد سعيد جليلي والرئيس المحافظ للبرلمان محمد باقر قاليباف، على "التوحّد" لتمثيل "القوى الثورية" للجمهورية الإسلامية.



وبرّر هاشمي الذي كان نائباً للرئيس السابق إبراهيم رئيسي، انسحابه على منصة إكس بالرغبة في "الحفاظ على وحدة قوى الثورة". كما دعا المرشّحين المحافظين والمحافظين المتشدّدين إلى "الاتفاق" على مرشّح واحد لتقديم جبهة موحّدة.



وإضافة إلى جليلي وقاليباف، يعتبر المرشّح الإصلاحي النائب مسعود بازشكيان من المرشّحين الأوفر حظاً أيضاً، خصوصاً بعدما نال دعم القوى المعتدلة والإصلاحية الرئيسية.



وأشاد به الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997 إلى 2005)، مشيراً إلى أنّه "صادق، عادل ومهتم"، داعياً إلى التصويت له، الأمر الذي دعا إليه أيضاً الرئيس المعتدل حسن روحاني (2013 إلى 2021).



ودُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوجّه إلى مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها الجمعة الساعة الثامنة صباحاً (3,30 بتوقيت غرينتش).



وإذا لم يحصل أيّ من المرشّحين على أكثر من نصف الأصوات، ستجري جولة ثانية في الخامس من تموز، الأمر الذي لم يحصل إلّا مرّة واحدة منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005.