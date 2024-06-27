النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد إمام وخطيب المسجد الأقصى

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لـ"تحريضه على الإرهاب" وفق ما أكد محاميه.



واعتبرت النيابة العامة أنّ الإمام "يدعم ويتماهى مع الإرهاب" بعد زيارته "لعائلتي شهيدين في كل من القدس وجنين"، وفق ما قال المحامي خالد زبارقة من هيئة الدفاع عن صبري.



وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد قالت في بيان إن اللائحة قدمت لمحكمة الصلح في القدس بعد "تحريضه على الإرهاب والإشادة بإرهابيين".



وحسب بيان الوزارة "زار صبري خلال شهر تشرين الأول 2022 منزل عائلة حازم في جنين من أجل تعزية والد العائلة بوفاة عبد الرحمن حازم الذي تشتبه القوات لأمنية في تورطه في عدة هجمات إطلاق نار".