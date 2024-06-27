وزارة الدفاع: الجيش السوريّ يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية

يعتزم الجيش السوريّ تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية بدءًا من الشهر المقبل في مرحلة أولى، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع ليل الأربعاء، في خطوة تأتي بعد توقف المعارك الى حد كبير في السنوات الأخيرة.



وقال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد يوسف سليمان في مقابلة مع التلفزيون السوريّ الرسميّ "ستُسرّح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام المقبل مع المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن".



ويضمّ الجيش السوريّ إجمالًا ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.



وفي السنوات الأولى من النزاع الذي شهدته سوريا منذ آذار 2011، إثر اندلاع احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بالقوة، خسر الجيش وفق خبراء نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.