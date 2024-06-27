أفراد من خفر السواحل اليونانيّ سيدلون بشهادتهم...

أعلن ثلاثة مصادر لرويترز أنّ أفرادًا من خفر السواحل اليونانيّ سيدلون بشهادتهم كمشتبه بهم في إطار تحقيق تأديبيّ يتعلق بدورهم في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان.



ويُخشى من أنّ المئات لاقوا حتفهم عندما انقلبت السفينة التي كان يراقبها خفر السواحل لساعات قبل غرقها في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة بيلوس جنوب غرب البلاد يوم 14 حزيران 2023.



وكان على متن سفينة الصيد التي أبحرت من ليبيا قاصدة إيطاليا ما يصل إلى 700 شخص.



وأُنقذ نحو 104 منهم وانتشال 82 جثة فقط.