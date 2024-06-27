اعتقال ضابط تركي كبير بتهمة تهريب البشر

أفادت مصادر بوزارة الدفاع التركية بأن ضابطا تركيا كبيرا برتبة جنرال اعتقل للاشتباه في قيامه بتهريب البشر عبر الحدود السورية.



وأكدت المصادر ما أوردته وسائل إعلام تركية هذا الأسبوع حول استخدام جنرال مسؤول عن العمليات الإقليمية في سوريا سيارته الرسمية لتهريب أشخاص عبر نقاط التفتيش، وقد تمكن من جني آلاف الدولارات قبل كشف أمره.



ولم يكن واضحا ما إذا كان يستقل السيارة نفسها في خلال عملية التهريب.



وأكدت مصادر في وزارة الدفاع اعتقاله بدون أن تحدد متى أو أين حدث ذلك.



وذكرت تقارير أنه اعتُقل في أنقرة بناء على أمر من المدعي العام في منطقة أكاكالي بمحافظة شانلي أورفة بالقرب من الحدود السورية.



وأكدت المصادر فتح تحقيق بالقضية ما اضطر الضابط إلى التقاعد بعد فترة وجيزة.



وأضافت المصادر أن "الإجراءات الإدارية والقضائية جارية" بحقه، مشيرة إلى أنها ستلاحق أي مخالف للقانون داخل الجيش مهما كانت رتبته.