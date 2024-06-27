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ستولتنبرغ: روسيا تفتقر إلى القوة لتحقيق "اختراقات كبيرة" في أوكرانيا

أخبار دولية
2024-06-27 | 11:25
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ستولتنبرغ: روسيا تفتقر إلى القوة لتحقيق &quot;اختراقات كبيرة&quot; في أوكرانيا
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ستولتنبرغ: روسيا تفتقر إلى القوة لتحقيق "اختراقات كبيرة" في أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن القوات الروسية غير قادرة على تحقيق "اختراقات كبيرة" في ساحة المعركة في أوكرانيا، مشيرا الى أن كييف بضرباتها العميقة تلحق بها خسائر فادحة.
     
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لقد حاولوا مرة أخرى شن هجوم في الربيع والصيف، ولكن حتى الآن لم يحققوا سوى مكاسب هامشية".
     
وأضاف: "ليس لدينا مؤشرات أو سبب آخر للاعتقاد بأن روسيا تملك القدرات والقوة لتحقيق اختراقات كبيرة". 
     
وأشار رئيس التحالف العسكري الغربي الى أن روسيا ستواصل على الأرجح "الضغط على الخطوط الأمامية" وتنفيذ ضربات جوية. 
     

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