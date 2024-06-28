كامالا هاريس: بايدن كان "بطيئا في بداية" المناظرة لكنه أنهاها "بقوة"

اعتبرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس انّ جو بايدن كان "بطيئا في بداية المناظرة" مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب، لكنّها اعتبرت أنّه "أنهاها بقوّة".



وقالت هاريس "كانت بداية بطيئة، هذا واضح للجميع. لن أجادل في هذه النقطة"، وذلك بعد أن أثار أداء بايدن المتعثّر في المناظرة مخاوف بشأن ترشيحه.

