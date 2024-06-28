ترامب: أي عنف سياسي خلال الانتخابات الرئاسية سيكون "غير مقبول إطلاقا"

أعلن الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يُصرّ على القول لمؤيّديه إنّ انتخابات 2020 قد سُرقت منه، الخميس خلال مناظرته الأولى مع منافسه الديموقراطي جو بايدن، إنّ العنف السياسي "غير مقبول"، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة.



وردا على سؤال صحافيّة في شبكة "سي إن إن" حول ما إذا كان بإمكانه القول إنّ العنف السياسي "بأيّ شكل من الأشكال" غير مقبول، أجاب المرشّح الجمهوري "حسنا، لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنني بالطبع أؤمن به، إنه غير مقبول على الإطلاق".