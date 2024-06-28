القادة الأوروبيون: عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي توقفت "بحكم الأمر الواقع"

أعلن قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الخميس في بروكسل، أنّ عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد توقّفت "بحكم الأمر الواقع" بعد تبنّي تبليسي قانونا مثيرا للجدل مستوحى من روسيا بشأن "التأثير الأجنبي" اعتُبر مخالفا للقيم الأوروبية.



وبحسب خلاصات القمّة، دعا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية "السلطات الجورجيّة إلى توضيح نيّاتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها التي تُعرّض للخطر مسار (البلاد) نحو الاتحاد الأوروبي" والتي "تؤدّي بحكم الأمر الواقع إلى توقّف عمليّة الانضمام" إلى الاتّحاد.



على الرغم من أنّ جورجيا مرشّحة رسميا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأوّل 2023، وأنّ "الحلم الجورجي" يدعم رسميا الهدف المنصوص عليه في الدستور وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلا أنّ هذا الحزب الحاكم منذ 2012 زاد الإجراءات التي وفقا لمنتقديه تُقرّب البلاد من موسكو.



ويشترط قانون "التأثير الأجنبي" على المنظّمات غير الحكوميّة أو وسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، التسجّل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة" والخضوع لرقابة إداريّة صارمة.