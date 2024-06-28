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الخامنئي في انطلاق الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة إيران
أخبار دولية
2024-06-28 | 01:31
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الخامنئي في انطلاق الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة إيران
أدلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي صباح اليوم، بصوته في صندوق الاقتراع في حسينية الإمام الخميني في طهران، في الدقائق الأولى من انطلاق الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسيّة، لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكون خليفة للرئيس سيد إبراهيم رئيسي.
واعتبر الامام الخامنئي في تصريح بعد ادلائه بصوته، أوردته "تسنيم"، أن "يوم الانتخابات هو النشاط والحماس في البلاد ولا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية".
ورأى أن "عزّة إيران وماء وجهها يتوقف على حضور الشعب، وآمل من الإيرانيين المشاركة في هذا الاستحقاق الكبير".
وأشار الى ان "المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية الإسلامية في إيران".
وكانت عملية التصويت، انطلقت خارج البلاد، للرعايا الإيرانيين المقيمين في نيوزيلندا، بحسب وكالة "إرنا".
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في وقت سابق :"إن عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".
من المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الإيرانية، بين المرشحين الأربعة: سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي.
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