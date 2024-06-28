زلزال بقوة 7,2 درجات في البيرو وتحذير من وقوع تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة سواحل البيرو الجمعة، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.



رفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8,8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا.



وبعدما أشار "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من "أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل" مع أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.