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روسيا: تحليق مسيّرات أميركية فوق البحر الأسود "يفاقم خطر وقوع مواجهة مباشرة"

أخبار دولية
2024-06-28 | 04:31
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روسيا: تحليق مسيّرات أميركية فوق البحر الأسود &quot;يفاقم خطر وقوع مواجهة مباشرة&quot;
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روسيا: تحليق مسيّرات أميركية فوق البحر الأسود "يفاقم خطر وقوع مواجهة مباشرة"

أعلنت روسيا الجمعة أنها رصدت تحليقا متزايدا للمسيّرات الأميركية فوق البحر الأسود وتعهّدت الرد، محذّرة من "مواجهة مباشرة" مع حلف شمال الأطلسي.
     
واكدت وزارة الدفاع الروسية بأن الوزير أندريه بيلوسوف وجّه الجيش "بتقديم مقترحات إجراءات من أجل رد عملياتي على الاستفزازات".
     

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