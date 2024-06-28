الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..

فتحت السفارة الإيرانية في بيروت، أبوابها في الثامنة والنصف صباح اليوم، أمام الرعايا الايرانيين في لبنان للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



كما فتحت السفارة مركزين آخرين أمام أبناء الجالية: الأول في النبطية - حسينية الإمام الحسين والثاني في بعلبك - حوزة الإمام المهدي المنتظر .



ويمكن لكل الإيرانيين الذين أتموا الـ 18 من عمرهم المشاركة في هذه الانتخابات، من خلال ابراز هويتهم الإيرانية أو جواز سفرهم.



وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السادسة مساء.