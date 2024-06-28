روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة روزدوليفكا في منطقة دونيتسك (شرق أوكرانيا) حيث يتقدّم جنودها في وجه الجيش الأوكراني.



وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن قوّاتها "حرّرت بلدة روزدوليفكا" الواقعة على مسافة حوالى 20 كيلومترا من شمال شرق مدينة باخموت التي استولت عليها روسيا العام الماضي.