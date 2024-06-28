الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإمارات تقصّر خطب الجمعة لحماية المصلّين من الحرّ
أخبار دولية
2024-06-28 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الإمارات تقصّر خطب الجمعة لحماية المصلّين من الحرّ
قررت الإمارات تقصير مدة الخطب في المساجد اعتبارًا من الجمعة حتى تشرين الأول، وذلك لحماية المؤمنين من الحرّ الشديد، وسط ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف المرتبط بالتغيّر المناخي.
ووجّهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في بيان الخميس خطباء المساجد "بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداءً من غد الجمعة الموافق 28/6/2024 حتى بداية شهر تشرين الأول، حرصا من الهيئة على سلامة المصلين خاصة في شهور الصيف".
وتستغرق خطبة الجمعة عادةً 20 دقيقة وقد تستمرّ لمدة أطول من ذلك، في وقت يحتشد كثرٌ في الخارج ظهرًا تحت شمس حارقة.
وتسعى السلطات الإماراتية لتجنّب الإصابات بضربة شمس والمضاعفات التي تنتج منها، علما أن درجات الحرارة في أجزاء من الدولة الخليجية تلامس خمسين درجة مئوية.
وبين حزيران وأيلول، تمنع الإمارات العمل في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس بين الظهر والساعة الثالثة عصرًا، في إطار سياسة "حظر العمل وقت الظهيرة" المتّبعة بشكل واسع في منطقة الخليج.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تقصّر
الجمعة
لحماية
المصلّين
الحرّ
التالي
روسيا تعلن السيطرة على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية
دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد اسرائيل بقطع غيار لمقاتلات اف-35
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
03:21
تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..
حال الطقس
03:21
تيارات غربية رطبة تسيطر على أجواء لبنان وتزيد الشعور بالحرّ..
0
أخبار لبنان
2024-06-24
قائد الجيش وقع اتفاقية تعاون مع السفير الهولندي واستقبل سفير لبنان لدى الإمارات
أخبار لبنان
2024-06-24
قائد الجيش وقع اتفاقية تعاون مع السفير الهولندي واستقبل سفير لبنان لدى الإمارات
0
فنّ
2024-06-24
وزير الخارجية الإماراتيّة يزور سميرة توفيق في الفيلا الخاصة بها (صور)
فنّ
2024-06-24
وزير الخارجية الإماراتيّة يزور سميرة توفيق في الفيلا الخاصة بها (صور)
0
صحف اليوم
2024-06-23
مسؤول لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: تقاطر الموفدين يؤكد أن البلد لا يزال تحت مظلة الحماية الدولية
صحف اليوم
2024-06-23
مسؤول لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: تقاطر الموفدين يؤكد أن البلد لا يزال تحت مظلة الحماية الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
0
أخبار دولية
12:29
بوتين: روسيا ستستأنف إنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى
أخبار دولية
12:29
بوتين: روسيا ستستأنف إنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى
0
أخبار دولية
11:16
ألمانيا تحث إيران على منع "تصعيد جديد في الشرق الأوسط"
أخبار دولية
11:16
ألمانيا تحث إيران على منع "تصعيد جديد في الشرق الأوسط"
0
أخبار دولية
10:36
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس
أخبار دولية
10:36
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
0
اقتصاد
2024-05-27
الخليل والملا بحثا في تعزيز مسار المشاريع الممولة من البنك في لبنان
اقتصاد
2024-05-27
الخليل والملا بحثا في تعزيز مسار المشاريع الممولة من البنك في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-04-23
وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب
أخبار لبنان
2024-04-23
وزارة المالية دعت المكلفين إلى الإستفادة من أحكام المادة 41 إلى تسديد الضرائب
0
منوعات
2024-05-22
لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... "لقد قتلتها بنفسي"!
منوعات
2024-05-22
لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... "لقد قتلتها بنفسي"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ايران تنتخب رئيسًا لها
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024
0
أخبار لبنان
10:35
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
أخبار لبنان
10:35
مخزومي خلال مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد السماك: لضرورة وقف الحرب في الجنوب
0
أخبار دولية
06:57
الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..
أخبار دولية
06:57
الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون..
0
أخبار دولية
06:48
"بوتين" في مناظرة الرئاسة بين بايدن وترامب
أخبار دولية
06:48
"بوتين" في مناظرة الرئاسة بين بايدن وترامب
0
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
رياضة
13:57
كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:54
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
فنّ
03:54
سينتيا خليفة بالمايوه في إيبيزا... أجواء صيفيّة بإمتياز (صور)
2
منوعات
14:32
رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!
منوعات
14:32
رداء أبيض يذوب ومصير أسود ينكشف... ماذا يحصل في جبل إيفرست؟!
3
اقتصاد
02:03
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:03
ارتفاع بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
5
أخبار لبنان
15:05
نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران
أخبار لبنان
15:05
نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران
6
آخر الأخبار
17:11
NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
آخر الأخبار
17:11
NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
7
منوعات
04:46
آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
04:46
آبل تنشر مجموعة من الصور لمزار كفردبيان... وهذه التفاصيل! (صور)
8
صحف اليوم
00:13
الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)
صحف اليوم
00:13
الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More