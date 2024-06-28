الإمارات تقصّر خطب الجمعة لحماية المصلّين من الحرّ

قررت الإمارات تقصير مدة الخطب في المساجد اعتبارًا من الجمعة حتى تشرين الأول، وذلك لحماية المؤمنين من الحرّ الشديد، وسط ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف المرتبط بالتغيّر المناخي.



ووجّهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في بيان الخميس خطباء المساجد "بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداءً من غد الجمعة الموافق 28/6/2024 حتى بداية شهر تشرين الأول، حرصا من الهيئة على سلامة المصلين خاصة في شهور الصيف".



وتستغرق خطبة الجمعة عادةً 20 دقيقة وقد تستمرّ لمدة أطول من ذلك، في وقت يحتشد كثرٌ في الخارج ظهرًا تحت شمس حارقة.



وتسعى السلطات الإماراتية لتجنّب الإصابات بضربة شمس والمضاعفات التي تنتج منها، علما أن درجات الحرارة في أجزاء من الدولة الخليجية تلامس خمسين درجة مئوية.



وبين حزيران وأيلول، تمنع الإمارات العمل في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس بين الظهر والساعة الثالثة عصرًا، في إطار سياسة "حظر العمل وقت الظهيرة" المتّبعة بشكل واسع في منطقة الخليج.