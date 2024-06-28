الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد الاسلامي، أو بـ"تسهيل أفعالهما العنيفة".



وقال المجلس الاوروبي في بيان إن هذه العقوبات تستهدف ثلاث شركات وصفت بأنها "شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الاموال" الى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي. وتمت الاشارة خصوصا الى أحمد شريف عبدالله عودة.