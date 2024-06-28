ألمانيا تحث إيران على منع "تصعيد جديد في الشرق الأوسط"

دعت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك ايران الى التحرك لمنع "تصعيد جديد" في الشرق الأوسط، وذلك في خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الايراني الجمعة، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.



وكتبت الخارجية الالمانية على منصة اكس أن بيربوك وجهت "رسالة واضحة" خلال هذه المحادثات مع علي باقري مفادها أنه "ينبغي تجنب تصعيد جديد، وعلى ايران أن تساهم في ذلك".