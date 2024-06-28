بوتين: روسيا ستستأنف إنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن روسيا ستستأنف إنتاج الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، منهيًا بذلك الوقف الاختياري الذي فرضته روسيا على إنتاج مثل هذه الصواريخ.



وأدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي.