مؤشرات وتوقعات الانتخابات الرئاسية الايرانية

اعتبر الباحث في الشؤون الاقليمية والدولية حكم أمهز، أنه لا يمكن الأخذ باستطلاعات الرأي، مستبعدا أن تحسم الانتخابات من الجولة الأولى لأن المعطيات على الارض تفيد بأن هناك تقاربا بين المرشحين.