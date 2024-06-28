مأزق الحزب الديمقراطي ومصير ترشيح بايدن

رأت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر أن الديمقراطيين تمسكوا بالرئيس الاميركي جو بايدن لانه لم يبد اي استعداد للتراجع عن ترشيحه، مشيرة الى أنه اختير لأنه الشخصية الأنسب التي يمكنها هزيمة دونالد ترامب.